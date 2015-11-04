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وزير النقل يرسل فرق «طوارئ» إلي مناطق الأمطار والسيول

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وزير النقل يرسل فرق «طوارئ» إلي مناطق الأمطار والسيول وزير النقل يرسل فرق «طوارئ» إلي مناطق الأمطار والسيول

وزير النقل – الدكتور سعد الجيوشي

صرح المتحدث الرسمي باسم «وزارة النقل»، أحمد إبراهيم، أن وزير النقل، الدكتور سعد الجيوشي شكل مجموعات عمل وطوارئ لتفقد الطرق والمحاور المعرضة للسيول؛ لمتابعة استعدادات هيئات الوزارة لمواجهة السيول وتجنب أثارها.

وأكد المتحدث، أن وزير النقل الموجود حاليًا في اجتماع «مجلس الوزراء» يتابع لحظةً بلحظة الجهود المبذولة لدفع المياه من على طريق إسكندرية الصحراوي حتى لا تتوقف حركة المرور.

ومن ناحيته، أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والموجود حاليًا في موقع الحدث إن الهيئة دفعت بمعداتها لكسح المياه وإزالة الرمال والأمطار من المناطق التي تعرضت لها السيول مناشدًا المواطنين وأصحاب القرى السياحية عدم البناء على مخرات السيول لتجنب أضرارها

وفى السياق ذاته أكد اللواء رفعت حتاته مستشار الوزير للرقابه وتأمين المرافق، أنه توجه صباح اليوم على رأس مجموعة عمل لتفقد الطرق بوادي النطرون بمحافظة البحيرة وأن هناك مجموعات أخرى جرى إرسالها إلى جنوب وشمال سيناء وطرق قنا وسفاجا وأسوان والسويس والإسماعيلية والفيوم لمتابعة الإستعدادات على أرض الواقع مشيرًا أن ذلك يجري بالتنسيق بين مركز الأزمات بالوزارة وهيئة الطرق والكباري.

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