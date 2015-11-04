منح تدريبية للمعلمين من مجموعة «أبو غزالة» للتدريب

التقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة أبو غزالة للتدريب بحضور عدد من قيادات الوزارة.

أكد الهلالي، أن الوزارة تقوم بالإطلاع على التجارب المختلفة في مجال التعليم والتدريب والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بتدريب المعلمين وتركز على استفادة أكبر عدد منهم، وترحب بالتعاون مع الجهات التى تساهم فى دعم تدريب المعلمين.

ومن جانبه أكد أبو غزالة أن المجموعة لها تاريخ في التعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أن المجموعة تحرص على إنجاز البرامج التى تقدمها إلى الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية.

تم خلال اللقاء مناقشة استكمال العمل فى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم ومعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة ومجموعة أبو غزالة للتدريب، التى تتحمل المجموعة بموجبها تكلفة اعتماد 60 مركز تدريب من مراكز وزارة التربية والتعليم، حيث تم اعتماد 30 مركزًا، حتى الآن، كما قامت المجموعة بتقديم منحة معتمدة لحصول عدد 2500 معلم على شهادة معتمدة من جامعة كامبردج بالتنسيق مع معهد نظم معلومات القوات المسلحة.

كما تمت مناقشة مبادرة المجموعة لتقديم منحة مخفضة تقدم للطلاب للحصول على شهادة بنفس المستوى المعتمد من كمبردج وبأقل سعر، وتقديم برامج تأهيل للمدارس بجودة تعليمية دولية، بكل ما تشتمل عليه من معلمين وطلاب وتجهيزات هدفها الارتقاء بمستوى التعليم.

> وكلف الوزير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومركز إعداد القيادات التربوية بدراسة البرامج التدريبية مع المجموعة وكيفية الاستفادة منها.