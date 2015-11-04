"الملاحة الجوية": انتظام حركة الطيران فى برج العرب وجميع مطارات الجمهورية

‫أكد الكابتن إيهاب محيى الدين، رئيس الشركة المصرية لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن بمطار برج العرب رغم ما تشهده مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط من سيول نتيجة أمطار غزيرة منذ أمس الثلاثاء.

وأضاف محيى فى تصريحات صحفية، أن حركة الطيران فى جميع مطارات الجمهورية تشهد حالة استقرار رغم بعض التغيرات فى الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن حركة الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطارات ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأشار محيى إلى أن تغيرات حالة الطقس فى بعض الأماكن لا يؤثر على حركة الطيران ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات، أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، مشيرًا إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.

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