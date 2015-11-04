وزير النقل يرسل فرق طوارئ للإسكندرية وسيناء والصعيد لمواجهة الأمطار

أعلن أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، عن تشكيل وزير النقل مجموعات عمل وطوارئ لتفقد الطرق والمحاور المعرضة للسيول لمتابعة استعدادات هيئات الوزارة لمواجهة السيول وتجنب آثارها.

وقال إبراهيم، إن وزير النقل الموجود حاليًا فى اجتماع مجلس الوزراء يتابع لحظة بلحظة الجهود المبذولة لدفع المياه من على طريق الإسكندرية الصحراوى حتى لا تتوقف حركة المرور .

وأضاف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، والموجود حاليًا فى موقع الحدث، أن الهيئة دفعت بمعداتها لكسح المياه وإزالة الرمال والأمطار من المناطق التى تعرضت للسيول، مناشدًا المواطنين وأصحاب القرى السياحية عدم البناء على مخرات السيول لتجنب أضرارها.

وأفاد اللواء رفعت حتاتة، مستشار الوزير للرقابة وتأمين المرافق، أنه توجه صباح اليوم على رأس مجموعة عمل لتفقد الطرق بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وأن هناك مجموعات أخرى تم إرسالها إلى جنوب وشمال سيناء وطرق قنا وسفاجا وأسوان والسويس والإسماعيلية والفيوم والإسكندرية لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع.

- تواصل هطول الأمطار على الإسكندرية..و"الصرف الصحى":الأوضاع مستقرة

- بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه

- سقوط أمطار رعدية بشمال سيناء

- صحافة المواطن.. سقوط الأمطار بمدينة الإسماعيلية

- "صحافة المواطن".. برق ورعد وأمطار فى سماء مدينة السادات بالمنوفية

>