بالصور.. القوات البحرية تشارك فى رفع مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

تشارك القوات البحرية فى أعمال رفع وكسح المياه فى محافظة الإسكندرية، بعد موجة الطقس السىء التى ضربت المحافظة والأمطار الغزيرة التى سقطت على العديد من المناطق وأعاقت الحركة فى العديد من الشوارع الرئيسية وأغلقت الطرق والأنفاق.

وقد دفعت القوات البحرية بعربات مجهزة لشفط المياه فى العديد من المناطق، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ورجال المنطقة الشمالية العسكرية، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.

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