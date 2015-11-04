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زوجة تشترط على زوجها إنفاق 43 ألف جنيه إسترلينى على عمليات تجميل

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زوجة تشترط على زوجها إنفاق 43 ألف جنيه إسترلينى على عمليات تجميل زوجة تشترط على زوجها إنفاق 43 ألف جنيه إسترلينى على عمليات تجميل
هوس البوتوكس وعمليات التجميل، جعل الكثيرين يشعرون بأن بإمكانهم تغيير كل ما يرغبون فى تغييره فى ملامحهم أو حتى ملامح من يحبونهم، وهو ما دفع رجلا إلى إنفاق 43.000 ألف جنيه إسترلينى، لعلاج ثقب بفم زوجته، جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية".

وكانت Lisa Hind التى تبلغ من العمر 30 عاما اشترطت على زوجها Steve الذى يبلغ من العمر 51 عاما قبل إتمام زواجهما فى 2007 على دفع 450 جنيها إسترلينيا فى الشهر لحقن الفيلرز فى الشفاه، وعمل الماكياج الدائم والحصول على التان.

ولكن كانت المفاجأة عندما سقطتLisa على الأرض عند قضائها عطلة فى إسبانيا، مما أدى إلى جرحها ووجود ثقب كبير فى الفم، ولم يتمكن الأطباء من إغلاقه نتيجة لكثرة عمليات الفيلرز وانتظروا لعدة أسابيع لإخراج هذا الحشو حتى يتم إصلاح الفم، ومن المرجح أن تظل هذه الندوب دائمة بالشفاه إثر الوقعة، بسبب تأثير حقن الفيلرز على Lisa لأكثر من 8 سنوات.

وحسبما جاء فى التقرير، قالت Lisa Hind إنه بعد تعرضها لهذا الحادث، لم تلجأ لأى جراحة تجميلية، لأن إدمان جراحات التجميل أدى إلى تدمير زواجها، حيث اقترض زوجها لسداد هوسها بعمليات التجميل، وأن إدمانها لحقن البوتوكس تسبب فى تشوه شفتها مدى الحياة، موجهة رسالة للنساء قائلة: لا لعمليات التجميل للحفاظ على وجوهكن.

وقال الزوج الذى يبلغ من العمر 51 عاما ويعمل سائقا، إنه كان يعمل عملا إضافيا، حتى يتمكن من دفع المبالغ على عمليات تجميل زوجته، وأنه اقترض 20 ألف جنيه إسترلينى، لدفع ثمن جراحات تجميل زوجته.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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