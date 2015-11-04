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قائد يمنى : أسلحة نوعية غيرت قوات الاشتباك فى تعز

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قائد يمنى : أسلحة نوعية غيرت قوات الاشتباك فى تعز قائد يمنى : أسلحة نوعية غيرت قوات الاشتباك فى تعز

>أكد رئيس العمليات فى المقاومة الشعبية اليمنية فى تعز العقيد عبد العزيز المجيدى أن أسلحة نوعية حديثة ومتطورة وصلت مؤخرا غيرت قواعد الاشتباك وأثرت إيجابيا فى أداء المقاومة.

وقال المجيدى ـ فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) اليوم الأربعاء ـ إن وصول هذه الأسلحة يصب فى مصلحة تقدم المقاومة فى العمليات العسكرية.

يذكر أن مستشار رئيس الأركان اليمنى الناطق باسم القوات اليمنية العميد سمير الحاج كان قد صرح أمس بأن الطبيعة الجغرافية الوعرة لمدينة تعز تلعب دورا فى تأخير عمليات التقدم ، مؤكدا أن استعادة تعز ستتم فى وقت قريب .
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