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بوتين: هدفنا الرئيسى فى سوريا محاربة الإرهاب ولن يستطيع أحد إرهابنا

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بوتين: هدفنا الرئيسى فى سوريا محاربة الإرهاب ولن يستطيع أحد إرهابنا بوتين: هدفنا الرئيسى فى سوريا محاربة الإرهاب ولن يستطيع أحد إرهابنا

>قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الهدف الرئيسى لروسيا، بما فى ذلك ما يخص سوريا، هو محاربة الإرهاب، مؤكدا "لن يستطيع أحد إرهاب روسيا".

وقال بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل القوى التى تحارب الإرهاب بغض النظر عن الانتماء المذهبى.

وأضاف الرئيس الروسى - خلال لقائه مع ممثلى المؤسسات العلمية والثقافية والدينية والاجتماعية لجمهورية داغستان فى معرض أقيم بمناسبة مرور 2000 عام على إنشاء مدينة دربنت - أن روسيا ستستفيد من الضغوط التى تمارس ضدها، لأنها تتيح إمكانية فريدة للتطور،لافتا فى الوقت ذاته إلى أن موسكو تركز جهودها على التطوير الداخلى.
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