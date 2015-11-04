اللجنة المعنية بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى تجتمع بالجامعة العربية

عقدت اللجنة العربية المعنية بالتحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، اجتماعًا تشاوريًا لها بمقر الجامعة العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير طارق القونى مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى ونائبه السفير أحمد بن حلى.

تناقش اللجنة التحركات الرامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وحشد الجهود من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وفق سقف زمنى محدد، ومتابعة تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الأخيرة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

ويأتى عقد هذا الاجتماع بناء على الدعوة التى وجهتها مصر باعتبارها الرئيس الحالى للقمة العربية وللجنة الوزارية المصغر¬ة بشأن التحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإ¬سرائيلى للأراضى الفلسطينية، واستجابة لطلب المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لد¬ى الجامعة وبالتشاور مع الأمين العام للجا¬معة.

وتضم اللجنة الوزارية المصغرة بشأن التحر¬ك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى عضويتها كلا من مصر، ا¬لأردن، فلسطين والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية .