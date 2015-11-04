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إسرائيل تطلق سراح الأسير الفلسطينى محمد علان

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إسرائيل تطلق سراح الأسير الفلسطينى محمد علان إسرائيل تطلق سراح الأسير الفلسطينى محمد علان

> تطلق إسرائيل الأربعاء سراح الاسير الفلسطينى محمد علان الذى خاض اضرابا عن الطعام لشهرين، بعد اعتقاله لمدة عام بدون محاكمة، بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية.

وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية انه سيتم اطلاق سراح علان الأربعاء بدون أن تحدد ساعة لذلك، واعتقل علان وهو محام فى الـ31 من العمر، فى نوفمبر 2014 ووضع قيد الإعتقال الإدارى لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر أخرى. وتقول اسرائيل أنه من حركة الجهاد الإسلامى التنظيم الذى تعتبره إسرائيل تنظيما "إرهابيا".

وكان علان بدأ فى 18 يونيو اضرابا عن الطعام استمر لمدة شهرين مطالبا بإطلاق سراحه، وقام بإنهائه فى العشرين من أغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية تعليق امر الاعتقال الادارى بحقه، وشغل اضراب علان عن الطعام الرأى العام الفلسطينى والاسرائيلى ووضع الاسرائيلية فى موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية.
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مصر 365

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