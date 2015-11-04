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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة شمال أسوان

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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة شمال أسوان إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة شمال أسوان

سيارة اسعاف

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (- أسوان) الزراعي أمام قرية المحاميد التابعة لمركز أدفو شمال محافظة أسوان،صباح اليوم الأربعاء، وأمكن نقلهم إلى مستشفى إسنا المركزي.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء عمر ناصر إخطارًا من مأمور مركز أدفو يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية المحاميد التابعة لمركز أدفو،وأسفر  الحادث عن إصابة 6 أشخاص ،وجرى الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسنا المركزي نظرًا لقربها من قرية المحاميد.

وتحرر المحضر اللازم ،وجاري العرض على النيابة العامة.

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