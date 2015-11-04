دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في رابعة يطلبون قبول الطعن على أحكام السجن

طالب دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في اعتصام رابعة أمام محكمة «النقض»، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، خلال الجلسة الثانية لنظر الطعن على احكام إدانتهم بالسجن.

وطالب الدفاع بقبول الطعن، ودفعوا بما رود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه.

وكانت محكمة «جنايات القاهرة» برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد عاقبت كل من محمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمد، بالسجن 10 سنوات، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المشدد 20 سنة، لإتهامهم جميعًا بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية.