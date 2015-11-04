أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في رابعة يطلبون قبول الطعن على أحكام السجن

Google+ Print
دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في رابعة يطلبون قبول الطعن على أحكام السجن دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في رابعة يطلبون قبول الطعن على أحكام السجن

طالب دفاع المتهمين بتعذيب ضابط وأمين شرطة في اعتصام رابعة أمام محكمة «النقض»، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، خلال الجلسة الثانية لنظر الطعن على احكام إدانتهم بالسجن.

وطالب الدفاع بقبول الطعن، ودفعوا بما رود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه.

وكانت محكمة «جنايات القاهرة» برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قد عاقبت كل من محمد محمود زناتي وعبدالعظيم محمد، بالسجن 10 سنوات، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المشدد 20 سنة، لإتهامهم جميعًا بتعذيب ضابط وأمين شرطة بميدان رابعة العدوية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا