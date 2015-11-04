مجلس الوزراء يفوض المحافظين بمنح إجازة اليوم أو غداً للعاملين والطلاب بسبب الأمطار

فوض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين في المحافظات التي تعرضت لسقوط الأمطار الغزيرة وسيول، في دراسة إمكانية منح إجازة اليوم أوغداً للعاملين بالمصالح الحكومية وكذا طلاب المدارس، وذلك طبقاً لتقديرهم للاوضاع فى المناطق المتضررة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تكليف غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالاتصال الدائم والمستمر مع غرف المتابعة الموجودة داخل المحافظات التى تعرضت لسقوط الامطار الغزيرة للوقوف على الجهود المبذولة فى هذه المحافظات، وخاصة الاسكندرية والبحيرة وشمال سيناء للتعامل مع الموقف، وقد افادت أنه جارى إخلاء 100 مواطن من اهالى قرية عفونة بوادى النطرون التى حاصرتها المياه، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات اضافية من محافظتى القاهرة والغربية للتعامل مع المياه المتجمعة فى محافظة الاسكندرية، فضلاً عن مساهمة سيارات شركات البترول فى الاسكندرية للتعامل مع هذا الموقف.

من جانبها تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير المواد الغذائية والبطاطين والخيم اللازمة للمتضررين من سقوط الامطار الغزيرة والسيول فى بعض المحافظات.