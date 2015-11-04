منها الخطير صحيًا.. تعرفى على أنواع غشاء البكارة واطمنى على نفسك

غشاء البكارة أكثر وأغلى ما تحافظ عليه الفتاة وأسرتها لارتباطه فى أذهان الناس والمجتمعات العربية والإسلامية بعذرية الفتاة وشرفها.

ولغشاء البكارة العديد من الأنواع والأشكال، وحول هذا يقدم الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أنواع غشاء البكارة، وهى:

1- الغشاء المغلق أو المقفول: هذا النوع يتطلب التدخل الجراحى من طبيب النساء، حيث لا يسمح هذا الغشاء بنزول الدورة الشهرية للفتاة عندما تصل لسن البلوغ، ويقوم طبيب النساء من خلال فتح ثقب صغير فى الغشاء حتى يسمح بنزول الدورة، وهذا النوع تكتشفه البنات بعد ظهور علامات البلوغ ولكن دون نزول الدورة الشهرية، ما يتسبب فى شعورها بآلام يصعب تحملها فى البطن، وقد تأخذ بعض المسكنات للتخلص من الألم غير المحتمل والناتج عن تخزين الدورة الشهرية، وإغلاق الغشاء لفتحة المهبل، ويتسبب ذلك فى تكوين كرة كبيرة من الدم تتسبب فى إغلاق قناة التبول، لدى الفتاة، ولذا يجب عمل فتحة صغير فى الغشاء، فينزل الدم ذو اللون البنى "كالشيكولاتة" نتيجة تراكمه داخل الرحم وبكميات كثيرة، ويتم استصلاح الجهاز البولى ونزول الدورة بشكل منتظم وذلك دون أن يتأثر غشاء البكارة أو عذرية الفتاة.

2- الغشاء المفتوح: وهذا النوع يسمح بنزول الدورة الشهرية دون مشاكل، كما أنه يتمزق عند الزواج والجماع، ولكن بعض الفتيات لا يتمزق لديهن الغشاء ويطلق عليه "المطاطى"، فيصبح لين سهل التحرك والمرونة، فيتحرك عند الجماع دون القطع.

3- الغشاء المصفاة: الذى يحتوى على العديد من الأخرام، وعند فض هذا النوع يكون الألم شديد ومؤلم للغاية، ويعد النوع الوحيد الذى لا تستطيع الفتاة الحمل إلا بعد فضه.

4- غشاء ذو الفتحتين الكبار وسدة فى النصف، وهذا النوع يسهل فتحه، ولكن يتسبب فى الشعور بالألم والنزيف.

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