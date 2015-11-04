عصير المانجو محظور لمريض حصوات الكلى وليس الفشل الكلوى

نوع غذاء مريض الكلى مختلف عن الشخص العادى

عصير المانجو محظور فقط لمريض حصوات الكلى وليس الفشل الكلوى

يساهم تناول الأشخاص الغذاء بصورة خاطئة فى زيادة فرص تعرضهم لبعض المشاكل الصحية خاصة أمراض الكلى فعلى سبيل المثال يؤدى الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح أو بعض الخضروات والفواكه فى زيادة نسبة الأملاح بها.>حول ذلك يقول دكتور محمد مصطفى مرسى استشارى أمراض الكلى بمعهد تيودور بلهارس، يختلف مريض الكلى عن الشخص العادى من حيث أسلوب التغذية ونوعيته حيث يجب على مرضى الكلى بشكل عام الحرص على عدم تناول الأطعمة والخضراوات الغنية بالأملاح.>واستكمل د.محمد قائلاً: "هناك اعتقاد لدى كثيرين أن تناول عصير المانجو خطر على جميع المرضى الذين يعانون من مشاكل بالكلى وذلك غير صحيح فهى مسموح تناولها لمرضى الكلى بقدر معين ماعدا مريض الحصوات محظور عليه تناولها".

وتابع د. محمد قائلاً: "يجب على مريض الفشل الكلوى عدم تناول بعض الخضراوات مثل الطماطم والتين والجوافة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح التى تتسبب قى تعرضه لمشاكل صحية وكذلك اللبن كامل الدسم لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون".

لذلك ينصح د.محمد يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول غذاء الصحى ومن خلال مراعاة الإقلال من الأغذية الغنية بالأملاح والاهتمام بتناول قدر جيد من المياه والسوائل.