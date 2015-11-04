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7 أسباب للإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها وتجنبها

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7 أسباب للإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها وتجنبها 7 أسباب للإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها وتجنبها
يعانى الكثيرون من الإصابة بالفشل الكلوى وقد لا يعلم أغلبهم أهم العوامل المسببة للمرض، ويعتبر الفشل الكلوى أحد مضاعفات مرض السكر بسبب عدم انتظام مستواه بالجسم.
>حول ذلك يقول دكتور محمود عبد العزيز قورة، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب المنوفية، إنه أصبح من الملاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة عدد المصابين بمرض الفشل الكلوى بصورة مستمرة نتيجة بعض الأسباب المباشرة التى تتسبب فى الإصابة بالفشل الكلوى وأهمها:

1)ارتفاع ضغط الدم.
>2)الإصابة بمرض البول السكرى.
>3)أمراض المفاصل المزمنة.
>4)الإصابة بالميكروبات المختلفة ومنها فيرس c.
>5) الإصابة بالالتهاب الكلى والمسالك البولية.
>6) وأملاح وحصوات الكلى.
>7) الأمراض الوراثية مثل تكيس الكليتين.

لذلك ينصح د.قورة قائلاً: "يجب على المرضى السكرى الاهتمام بضبط مستوى السكرى بالجسم لتجنب التعرض لإصابة بمرض الفشل الكلوى والحرص على المتابعة الدورية مع الطبيب المختص حتى لا يتفاجأ بأنه مصاب بالفشل الكلوى".

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مصر 365