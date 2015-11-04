هتبقى ذكرى زى شلل الأطفال.. حملة تطعيم الحصبة بشرة للقضاء على المرض

بدأت وزارة الصحة منذ عدة أسابيع فى طرح حملتها الأولى من نوعها للتطعيم ضد مرض الحصبة، وعلى الرغم من أهمية تلقى الأطفال لهذا المصل، إلا أن البعض بدأ فى التشكيك من سلامة الأمصال.

فى السطور التالية يؤكد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، أن تلك الحمل هى بمثابة "بشرة خير" لكل أطفال مصر، نظرا للأهمية القصوى لتلقى الطفل هذا التطعيم.

ويوضح طلعت أنه فى السنوات السابقة كان الاعتماد على تطعيم الطفل ضد الحصبة، يعتمد على المبادرات الشخصية من الأهل مما ساهم فى رفع خطر التعرض للإصابة بهذا المرض.

ومع طرح حملة التطعيم ضد الحصبة يؤكد سالم فى رسالة تطمينية، أن تلك الحملة ستؤتى بثمارها خلال سنوات قليلة، كما حدث مع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وخاصة مع توسيع دائرة الأعمار التى تتلقى جرعة التطعيم ضد الحصبة لتشمل جميع الأطفال من سن 9 أشهر إلى عشرة سنوات.

فى النهاية يشدد سالم على ضرورة تلقى الطفل لتطعيم الحصبة لتجنب تعرضه للإصابة بهذا المرض ومضاعفاته الخطيرة.

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