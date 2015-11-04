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عندك اضطرابات فى ضربات القلب.. اعرف أسبابها والحق نفسك

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عندك اضطرابات فى ضربات القلب.. اعرف أسبابها والحق نفسك عندك اضطرابات فى ضربات القلب.. اعرف أسبابها والحق نفسك
ينتاب بعض الأشخاص الشعور بالقلق والمخاوف عند إحساسهم باضطراب ضربات القلب سواء زيادة أو انخفاض والبعض الآخر يتجاهل ذلك العرض ويعتبره أنه أمر طبيعى.

حول ذلك يقول دكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، إن ضربات القلب الطبيعية لا يشعر الشخص بها نتيجة انتظامها بصورة طبيعية ومرور الدم فى تيار منتظم داخل القلب بينما فى حالة حدوث اضطراب وعدم انتظام ضربات القلب يشعر الشخص بخفقان بالقلب سواء كان زيادة ضربات القلب أو انخفاضها.


>ويستكمل د.أحمد قائلا: "إحيانا تكون اضطراب ضربات القلب مؤشرًا للإصابة ببعض الأمراض التالية":
>1)اختلال فى كهرباء القلب والضفيرة الكهربائية بالقلب.
>2)ضيق شديد فى الصمام المترالى.
>3) تضخم بعضلة القلب.
>4) ضيق الشريان التاجى.
>5)اختلال بمستوى الأملاح بالجسم.
>وأحيانًا فى نسبة حالات بسيطة تكون اضطرابات ضربات القلب بدون أسباب مرضية.

لذلك ينصح د.أحمد يجب الأشخاص الذين يعانون من تكرار حدوث اضطراب باضطرابات بالقلب سواء زيادة أو انخفاض ضربات القلب بضرورة الذهاب للطبيب المختص للاطمئنان على الحالة الصحية.

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مصر 365