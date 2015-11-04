تقرير: آلاف البريطانيات يؤخرن الإنجاب خوفا من المسئولية

حذر تقرير بريطانى من أن الآلاف من السيدات فى بريطانيا يؤخرن الإنجاب، خوفا من ألا يصبحن أمهات مثاليات.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن ثلاث أرباع السيدات اللائى تم استطلاعهن قلن إن ضغوط التوفيق بين العمل والحياة الأسرية أجبرتهن على العزوف عن محاولة الإنجاب.

وقالت بعض السيدات، إنهن يقلقن بشأن تصنيفهن على أنهن "أمهات لبعض الوقت" إذا ما عملن أو أنهن قلقات بشأن "استحالة" تحقيق آمال أصهارهن وصديقاتهن وزملائهن فيهن.

وكشف التقرير أن واحدًا من بين الأسباب الرئيسية لتأجيل السيدات البدء بتكوين أسر هو بذلهن جهودا مضنية لإيجاد الرجل المناسب.

ومن بين المخاوف الأخرى التى عبرت عنها السيدات هى عدم الشعور بالاستعداد لتحمل مسئولية طفل أو عدم تملكهن لمنزل خاص أو ببساطة عدم حصولهن على القدر الكافى من المال، وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 40% من المواليد سنويا فى إنجلترا تكون لسيدات حول عمر الثلاثين أو أكثر.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 1005 سيدات تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما أعربن عن أملهن فى الإنجاب، حيث أكد 3.71% من السيدات اللائى شملهن الاستطلاع إنهن أرجأن الحمل، خوفا من ألا يصبحن أمهات مثاليات.