دراسة: 7 ساعات نوم تقى السيدة من مرض السكر

كشف بحث جديد عن أن حصول السيدة على قسط من النوم يتراوح بين 7 و8 ساعات كل ليلة، يقلل من فرص إصابتها بمرض السكر من النوع الثانى.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن دراسة بجامعة هارفارد، شملت 59 ألف سيدة فى منتصف العمر وكبار السن، أشارت إلى أن النوم يلعب دورًا مهمًا فى ردع المرض.

>وبحسب الدراسة، التى استمرت 14 عامًا، فإن السيدات اللاتى ينمن لأقل من ست ساعات كل ليلة تزداد مخاطر إصابتهن بهذا المرض إلا أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالسكر هن من يحصلن على قدر من النوم كل ليلة يزداد على المدة التى ذكرت فى الدراسة.

وأوضحت الدراسة أنه أى كان عدد الساعات التى ينامونها، ولكن زيادة فترة النوم بمقدار ساعتين أو أكثر على المدى البعيد يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى بنسبة 15 %.

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