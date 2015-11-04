بالصور.. شوارع البحيرة تتحول إلى بحيرات بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة البحيرة موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والرياح والرعد والعواصف الشديدة، استمرت منذ الساعات الأولى من فجر اليوم حتى الآن، وهو ما أدى إلى الحد بشكل كبير من الحركة التجارية، وتحولت الشوارع إلى أوحال وبرك ومستنقعات، خاصة مدن كفر الدوار ودمنهور وحوش عيسى وأبو المطامير وإدكو ورشيد.

كما شهدت منطقة وادى النطرون بالبحيرة حالة من الطقس السيئ بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة طريق وادى النطرون العلمين.

وقد أدت السيول إلى الأضرار بقرى كاملة خاصة قرية، عفونة، التى تحولت إلى شوارعها إلى مستنقعات وأغرقت مياه الأمطار عدد كبير من المنازل والأراضى الزراعية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تلك الأزمة ودفعت بسيارات سحب المياه واللودرات لإنقاذ السكان من الغرق.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق شوارع الكثير من مراكز المحافظة، وتسببت فى محاصرة المياه لمنازل المواطنين، خاصة فى مدن: إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص والدلنجات وإيتاى البارود وكوم حمادة وقرى مركز دمنهور، حيث استمرت هطول الأمطار لساعات متقطعة، وهو ما أدى إلى غرق الشوارع، وارتفعت المياه على أرصفة الشوارع بارتفاع ربع متر، وامتنع الصيادون عن ممارسة عملهم فى البحر بمدينتى إدكو ورشيد، بسبب ارتفاع الموج وسوء الأحوال الجوية .



>