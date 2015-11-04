توقف حركة الصيد فى بحيرة المنزلة بالدقهلية بسبب الطقس السيئ

ضربت موجة من الطقس السيئ صباح اليوم، عددا من مراكز محافظة الدقهلية، وهطلت أمطار غزيرة رعدية على معظم الأنحاء، مما أدى إلى توقف حركة الصيد داخل بحيرة المنزلة بسبب ارتفاع شدة الرياح.

وقد أدت الأمطار وسرعة الرياح إلى انقطاع التيار الكهربائى فى عدد من المدن ومنها المطرية وعدد من قرى المنزلة، فيما تراكمت كميات كبيرة من المياه داخل المدن الشمالية بالمحافظة، وهو ما أعاق حركة السير للمواطنين والسيارات، فيما أصيب العديد من المواطنين بحالة من الهلع جراء الطقس السيئ.

- تواصل هطول الأمطار على الإسكندرية..و"الصرف الصحى":الأوضاع مستقرة

- بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه

- سقوط أمطار رعدية بشمال سيناء

- صحافة المواطن.. سقوط الأمطار بمدينة الإسماعيلية

- "صحافة المواطن".. برق ورعد وأمطار فى سماء مدينة السادات بالمنوفية