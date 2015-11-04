حوار في الجول – مدرب المقاصة يتحدث عن مواجهة قلق اللاعبين بسبب الأهلي.. ورقابة النجوم

التحدي الأكبر الذي ينتظر إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة قبل مواجهة الأهلي يوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري، هو مواجهة القلق الذي ينتاب لاعبيه.

المقاصة بدأ الدوري بشكل جيد لا يقل عن إنجاز الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز الرابع. وجمع فريق إيهاب جلال 5 نقاط عقب 3 جولات يحتل بهم المركز الخامس.

وبعد إسقاط سموحة 2-0 في الجولة الثالثة، يدخل المقاصة الاختبار الأصعب أمام الأهلي الذي يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

ويحاور FilGoal.com إيهاب جلال عن استعداده لمواجهة الأهلي وإيقاف نجومه.

وكل ما يلي على لسان إيهاب جلال ..

"مواجهة الأهلي مهمة جدا، فنحن نلعب أمام فريق كبير له اسمه".

"لكن لأكون صريحا، فمواجهة الأهلي مثل أي مباراة نستعد لها. نحن في المقاصة نتعامل بجدية مع أي مباراة في الدوري".

"هدفنا من المباراة هو الفوز ولن نلعب على شيء غيره، وهو ما نقلناه للاعبين".

"ولكن في نفس الوقت، قلنا للاعبين لا يوجد داع للقلق أو التوتر. التركيز فقط هو كل المطلوب منكم".

"قلنا للاعبين أنت من هزمتم سموحة الفريق القوي 2-0، وهذا يجب أن يمنحكم الثقة قبل مواجهة الأهلي".

"لن أركز على مراقبة لاعب معين في الأهلي، فنحن نواجه فريقا يمتلئ بالنجوم".

"كل لاعب لدى الأهلي هو بالفعل نجم بالنسبة لنا، لذلك خطتنا أساسها التركيز مع كل لاعبيهم بنفس القدر ولن نغير خطتنا التي تقوم أساسها على اللعب الجماعي".