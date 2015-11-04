تحليل في الجول - فيديو.. نقطة ضعف المقاولون التي قد يستغلها الزمالك

الجبهة الأقوى للزمالك تقابلها الجبهة الأضعف في المقاولون العرب والتي نجح الخصوم في اختراقها والتسجيل في مرمى المعلم حسن شحاتة في الجولات الثلاث الأولى من الدوري المصري الممتاز.

يستضيف المقاولون فريق الزمالك حامل اللقب الأربعاء ويأمل في تحقيق انتصاره الأول في المسابقة بعد خسارته أمام الداخلية بهدفين دون رد وتعادله مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ويطمح الزمالك في الفوز الثالث له بعد تغلبه على الإنتاج الحربي ووادي دجلة وتعادله مع أسوان في حملة دفاعه عن اللقب حين يصطدم بنجمه السابق شحاتة.

ولكي يحقق هذا عليه أن يستغل نقطة ضعف المقاولون الأساسية في ظل طريقة 3-5-2 التي يعتمد عليها المعلم.

نقطة ضعف المقاولون الرئيسية تكمن في الجبهة اليسرى للفريق والتي استطاع ناديا الداخلية والاتحاد اختراقها والتسجيل في شباك الحارس محمود أبو السعود.

لاحظ من أين جاء أول هدف في الدوري المصري موسم 2015-2016.

وشاهد كيف تعادل الاتحاد على ملعبه وحرم المقاولون من الانتصار.

ويقابل هذه الجبهة الناحية اليمنى القوية في الزمالك والتي يعتمد عليها جوزفالدو فيريرا دائما في خلخلة دفاع الخصوم مستغلا مصطفى فتحي أو أيمن حفني إضافة للانطلاقات الرائعة للظهير الأيمن حازم إمام أو عمر جابر أو أحمد توفيق.

ولقد أحرز الزمالك هدفين من الأربعة التي سجلها هذا الموسم حتى الآن من هذه الجبهة أولهما لمحمد سالم في مرمى دجلة عندما استغل أحمد دويدار الكرة المقطوعة من دفاع الأخير والثاني من نصيب محمود كهربا ضد الإنتاج.

ومع عودة توفيق لقائمة الفريق عقب تعافيه من الإصابة قد يأخذ مكانه كظهير أيمن ويلعب عمر جابر في وسط الملعب أو العكس إذا ما تأكد فيريرا من جاهزيته التامة للمباراة.

فهل يستغل الزمالك هذه الجبهة للوصول للنقطة العاشرة؟