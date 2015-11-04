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إلغاء الامتحانات بمدارس الإسكندرية اليوم وعدم احتساب الغياب بسبب الأمطار

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إلغاء الامتحانات بمدارس الإسكندرية اليوم وعدم احتساب الغياب بسبب الأمطار إلغاء الامتحانات بمدارس الإسكندرية اليوم وعدم احتساب الغياب بسبب الأمطار
أكدت عزة شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية قد أصدرت تعليمات بإلغاء كل الامتحانات الشهرية التى كان مقرر إجراؤها اليوم، كما تقرر عدم احتساب اليوم غياب للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم اليوم بسبب تراكم مياه الأمطار بالشوارع وغلق طريق الكورنيش والطرق الرئيسية.

وأكدت عزة شعبان، أن عدم صعوبة وصول الطلاب إلى مدارسهم بسبب هطول الامطار بغزارة أمر خارج عن إرادتهم ولا يمكن معاقبتهم عليه.

يذكر أ ن الإسكندرية قد شهدت موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، مما أدى إلى غرق شوارع الإسكندرية، للمرة الثانية بعد تراكم مياه الأمطار، وحال دون وصول المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم صباح اليوم.

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