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برلمانى عن قائمة "فى حب مصر" من مجلس النواب: أؤيد تعديل الدستور

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برلمانى عن قائمة "فى حب مصر" من مجلس النواب: أؤيد تعديل الدستور برلمانى عن قائمة "فى حب مصر" من مجلس النواب: أؤيد تعديل الدستور
وصل منذ قليل جمال عبد الناصر أمين عقبى، عضو مجلس النواب بقائمة فى حب عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى مقر مجلس النواب لملء استمارات العضوية وتسجيل رغبات اللجان.

وقال عبد الناصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه ممثل للاتحاد العام لعمال مصر ويهتم بحل مشاكل العمال والمواطنين البسطاء، وأكد أن تعديل قانون العمل على رأس القوانين التى سيطالب بتعديلها، ووصف هذا القانون بأنه سيئ، مشيراً إلى أن هناك نحو 200 قانون يحتاج للتعديل.

وتابع: "نواب البرلمان جاءوا لخدمة الوطن لأنهم بيحبوا مصر وسيعملون لصالح الوطن والشعب، والفلوس لم تؤثر فى الانتخابات".. موضحاً أنه يؤيد تعديل الدستور لأن هناك بعض المواد التى تتطلب إعادة النظر فيها.

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مصر 365

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