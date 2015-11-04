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بالصور.. بدء توافد نواب المرحلة الأولى لاستخراج كارنيهات عضوية البرلمان

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بالصور.. بدء توافد نواب المرحلة الأولى لاستخراج كارنيهات عضوية البرلمان بالصور.. بدء توافد نواب المرحلة الأولى لاستخراج كارنيهات عضوية البرلمان
بدأ النواب الفائزون بمقاعد البرلمان فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التوافد على مجلس النواب لملء استمارات العضوية وتسجيل رغبات اللجان، واستخراج كارنية العضوية.

ومن المتوقع أن يتوجه بعد قليل كل نواب قائمة فى حب ، الفائزين عن قطاع الجيزة والصعيد وغرب الدلتا إلى مقر مجلس النواب بشارع قصر العينى، لتسجيل استمارات العضوية واستلام الكارنيهات والحقيبة البرلمانية.

ويذهب الأعضاء فرادى أو مجتمعين، حيث لم يتفق نواب القائمة الـ60 على وسيلة لذهاب جماعى فى الاجتماع الذى جرى مساء أمس فى مقر القائمة بحضور اللواء سامح سيف اليزل.

وكان أول من حضر من القائمة حتى الآن جمال عبد الناصر أمين عقبى، عضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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