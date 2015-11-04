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بالصور..المنطقة الشمالية تخصص أرقاما لتلقى استغاثات مواطنى الإسكندرية والبحيرة

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بالصور..المنطقة الشمالية تخصص أرقاما لتلقى استغاثات مواطنى الإسكندرية والبحيرة بالصور..المنطقة الشمالية تخصص أرقاما لتلقى استغاثات مواطنى الإسكندرية والبحيرة
يواصل رجال المنطقة الشمالية العسكرية، جهودهم لشفط وكسح مياه الأمطار من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، من خلال الدفع بالمزيد من العربات المجهزة، وزيادة الأعداد والمعدات الفنية المشاركة، بالإضافة إلى الدفع بـ10 عربات مساعدات غذائية وبطاطين وأغطية ومواد تموينية لمعاونة الأهالى المتضررين فى قرى محافظة البحيرة.

ويتلقى مركز عمليات المنطقة الشمالية العسكرية استغاثات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الأرقام التالية 5411436 – 5411437 -5411438 ، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل الأهالى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- بالصور.. المنطقة الشمالية تدفع بعربات لشفط المياه من الإسكندرية والبحيرة
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مصر 365