مهندس يقدم للنيابة "cd" جنسى لزوجته شاهده على هاتف زميله بالبساتين

أمر المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، باستدعاء ربة منزل اتهمها زوجها بالزنا عقب مشاهدة مقطع فيديو جنسى لها على هاتف زميله فى العمل، لسماع أقوالها.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من "ع. ف" 33 عاما، مهندس، يتهم فيه زوجته "ن.ع" 25 عاما، ربة منزل بالزنا، مشيرا إلى أنه فوجئ بوجود مقطع جنسى لها على الهاتف المحمول الخاص بزميله.

وأرفق c d به نسخة من المقطع الجنسى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت باستدعاء الزوجه لسماع أقوالها فيما هو منسوب إليها.