رئيس الوزراء يفوض المحافظين بمنح إجازة اليوم أو غداً بسبب سقوط الأمطار

فوض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين فى المحافظات التى تعرضت لسقوط الأمطار الغزيرة وسيول، فى دراسة إمكانية منح اجازة اليوم أو غداً للعاملين بالمصالح الحكومية وكذا طلاب المدارس، وذلك طبقاً لتقديرهم للأوضاع فى المناطق المتضررة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تكليف غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالاتصال الدائم والمستمر مع غرف المتابعة الموجودة داخل المحافظات التى تعرضت لسقوط الأمطار الغزيرة للوقوف على الجهود المبذولة فى هذه المحافظات، وخاصة الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء للتعامل مع الموقف، وقد أفادت أنه جار إخلاء 100 مواطن من أهالى قرية عفونة بوادى النطرون التى حاصرتها المياه، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات إضافية من محافظتى القاهرة والغربية للتعامل مع المياه المتجمعة فى محافظة الإسكندرية، فضلاً عن مساهمة سيارات شركات البترول فى الإسكندرية للتعامل مع هذا الموقف.

من جانبها تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير المواد الغذائية والبطاطين والخيم اللازمة للمتضررين من سقوط الأمطار الغزيرة والسيول فى بعض المحافظات.

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