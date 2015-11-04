محمد بن راشد يكرم المؤسسات الإعلامية خلال منتدى الإعلام الإماراتي

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم المؤسسات الإعلامية والمراسلين الإعلاميين المساهمين في تغطية أحداث اليمن، وذلك خلال افتتاحه لمنتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة.

وكرم سموه الأستاذ علي شهدور رئيس تحرير صحيفة البيان وسامي الريامي من صحيفة الإمارات اليوم، ومحمد الحمادي من صحيفة الاتحاد وعبد الحميد أحمد من صحيفة جلف نيوز ومحمد العتيبة من صحيفة ذي ناشيونال ومصطفى الزرعوني من صحيفة خليج تايمز وعلي بن تميم من صحيفة 24 الإلكترونية، وعائشة تريم من صحيفة جلف تودي، وخالد المدفع من مؤسسة الشارقة للإعلام، وسامي القمزي من شبكة

قنوات دبي، ومحمد المحمود من شركة أبوظبي للإعلام، ومحمد يوسف من جمعية الصحفيين، ورائد برقاوي من صحيفة الخليج وغيرهم كما حرص سموه على تكريم المراسلين.

>