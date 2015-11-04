سيف بن زايد: 7 مليار شخص يتواصلون عبر الانترنت ويجب أن يكون التواصل مسؤولا

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام الإماراتي عن فخره بالمؤسسات الاعلامية المحلية التي استطاعت ان تنقل بطولات شهداء الامارات وتحلى ذوي الشهداء بالروح الوطنية و لنجاحها في نقل الحقيقة.

وأكد سموه أن المواطنة الايجابية إعلام صادق وشفافية وإيجابية، وقد استطاعت قنواتنا المحلية أن تنقل الواقع في اليمن للمجتمع العربي والدولي بمنتهى الصدق والشفافية.

وقال سموه: "نسعى لتحقيق رغبات القيادة الرشيدة وعلى رأسها خليفة بن زايد ونسعى لمواكبة الجهود التي يبذلها محمد بن زايد. 7 مليار شخص اليوم لديهم القدرة على التواصل عبر الإنترنيت وبالتالي يجب أن يكون هذا التواصل مسؤولاً."

وأضاف: "نعيش فصل الربيع من 1971 وحتى المستقبل بمفهومه الحقيقي الازدهار والطمأنينة فلا تقول لنا ان الدمار والتفجير هو الربيع، نحن مع الأجندة الوطنية في اليمن، ومع الشرعية التي نادت بها الأمم المتحدة. لا يطلع علينا شخص فاشل سياسيا ويعطينا مفاهيم القيادة العسكرية فنتعلم من الفشل والنجاح".

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