حمدان بن راشد يشارك في مؤتمر" اليونسكو " لتطوير التعليم

ألقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية كلمة في المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " المنعقد في مقر المنظمة الدولية في باريس نقل خلالها سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد إلى المؤتمر و تمنايتهم له بالنجاح وتحقيق أهدافه المتمثلة في تطوير التعليم في المناطق المحرومة والفقيرة حول العالم خاصة دول العالم الثالث.

وخاطب سموه المؤتمر - بحضور مدير عام " اليونسكو " السيدة إيرينا بوكوفو ورئيس المؤتمر الثامن والثلاثين وممثلي أكثر من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة - مؤكدا أن دولة الإمارات تسخر كل إمكاناتها البشرية والمادية والثقافية من أجل ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمعات ووضع الحلول المستدامة لمشكلات العصر لاسيما الفقر والجهل والمرض والكوارث الطبيعية والأزمات .

وأشار سموه إلى أن " دولتنا تدعم وتساند الجهود الدولية كافة لمساعدة النازحين وإغاثة المنكوبين وإيواء المشردين وعلاج المرضى ودعم التعليم و توفير الفرص لتعلم الأطفال في الدول الفقيرة والأشد فقرا ".

ونوه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيمة المساعدات الإنسانية والإنمائية التي قدمتها دولة الإمارات للدول المستحقة و التي بلغت خلال عام 2013 ما يزيد عن خمسة مليارات دولار أميركي استفادت منها نحو 137 دولة حول العالم.

وذكر سموه في هذا السياق العديد من المبادرات التي يطلقها أبناء الإمارات وعلى رأسها مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة من خلال مبادرة " مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية " و مبادرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والمتمثلة في " مؤسسة مبادارت محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " التي تعتبر إحدى أكبر المؤسسات الداعمة للتنمية الإنسانية.

وأشاد سموه بجهود " اليونسكو " في قطاع التعليم ودعم المبادرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل بناء مجتمعات للمعرفة تسود فيها القيم والمعاني الإنسانية النبيلة.

وأوضح سمو نائب حاكم دبي وزير المالية - من خلال كلمته التي ألقاها تلبية لدعوة رئاسة المؤتمر ومدير عام " اليونسكو" - أن التعليم في دولة الإمارات يخطو خطوات نوعية للانتقال إلى التعليم الذكي بفضل الدعم الحكومي والمبادرات المجتمعية المساندة لاسيما مبادرات " جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز " و الشراكة القائمة بينها و منظمة " اليونسكو " من أجل مكافأة الممارسات المتميزة في مجال تحسين ورفع مستوى أداء المعلمين حيث تعتبر هذه الشراكة والتعاون نموذجا ناجحا .. إذ تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة الجودة في التعليم في العديد من المناطق بفضل ثقافة المعرفة والجوائز التحفيزية التي بدأتها " جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز " منذ نحو 17 عاما.

وختم سموه كلمته بالدعوة إلى تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للبشرية جمعاء .. متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق على طريق خدمة العلم والتعليم في العالم خاصة في الدول الفقيرة.

وقد لقيت كلمة سموه ترحيبا من رئاسة وأعضاء المؤتمر الذين أجمعوا على دور دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة و مؤسسات مجتمعية ومدنية في دعم وتشجيع التعليم وتطويره في المجتمعات الفقيرة والمساعدات التي تقدمها في هذا المجال.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - على هامش المؤتمر- توقيع إتفاقيتين بين جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة " اليونسكو " .. وقعها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والسيدة إيرينا بوكوفو مدير عام " اليونسكو " تختص الأولى بترميم وتجديد القاعة رقم 1 في مقر" اليونسكو" في العاصمة الفرنسية من قبل الجائزة ..فيما تتعلق الإتفاقية الثانية بإطلاق برنامج الدبلوم لإصلاح المناهج الدراسية وتطويرها في الدول العربية.

وبارك سموه الإتفاقيتين مبديا استعداد الجائزة للمزيد من العمل والتعاون مع " اليونسكو " من أجل مصلحة التعليم و تطويره وتحسين أداء الهيئات التدريسية وإصلاح المناهج وغيرها من مقومات التعليم الممتاز والتعليم الذكي.

حضر مراسم التوقيع كل من الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي و سعادة جمعة الماجد رئيس ومؤسس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وسعادة سعيد محمد الكندي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي وسعادة أحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي .. إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان بن راشد راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وسعادة معضد حارب مغيير الخييلي سفير الدولة لدى فرنسا.

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