الأمن العام يضبط 87 قطعة سلاح نارى و328 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 87 قطعة سلاح نارى، و225 قطعة سلاح أبيض، وضبط 328 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و49 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 26684 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 363 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى الحملات الأمنية فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .