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إخلاء سبيل خليجى بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة

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إخلاء سبيل خليجى بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة إخلاء سبيل خليجى بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم المستشار فادى عزيز، بإخلاء سبيل "ناصر.م" خليجى الجنسية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة بقسم الهرم لإثنائه عن تحرير مخالفة سير له.

كانت التحقيقات قد كشفت أنه أثناء قيام القوة الأمنية باستيقاف السيارة رقم "م أ 5316" مرسيدس، طلب ضابط من القوة المتواجدة رخصة القيادة الخاصة بالسائق، ورخصة السيارة وأثناء إخراج قائد السيارة يده من جيبه سقط سلاح أبيض "مطواة"، فقام المتهم بالنزول من السيارة وإعطائه جواز السفر، وتبين أنه خليجى الجنسية ، وعرض عليه رشوة 5 آلاف جنيه مصرى، للتغاضى عن الواقعة، ما دفع الضابط بأن يحرر محضرا ضده.

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مصر 365