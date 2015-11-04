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حبس فتاتين 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة مع شاب داخل شقة بالعجوزة

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حبس فتاتين 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة مع شاب داخل شقة بالعجوزة حبس فتاتين 4 أيام لاتهامهما بممارسة الدعارة مع شاب داخل شقة بالعجوزة
أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس فتاتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الدعارة بأحد الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة، واستقطابهما راغبى المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالى يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

اعترفت المتهمتان فى تحقيقات النيابة باعتياد ممارستهما الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة بمقابل مادى يتم الاتفاق عليه بينهم يتراوح ما بين 1000 : 1500 جنيه، وأنهما استأجرا الشقة المقيمين بها لممارسة البغاء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت فى ضبط المتهمتين داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة فى حالة تلبس أثناء ممارستهما الدعارة مع أحد الشبان، وتم التحفظ على عدد من الملابس الداخلية ومبالغ مالية وهواتف محمول خاصة بالمتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365