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حبس 3 ساقطات وراغب متعة 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الدعارة بالهرم

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حبس 3 ساقطات وراغب متعة 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الدعارة بالهرم حبس 3 ساقطات وراغب متعة 4 أيام لاتهامهم بإدارة شقة لممارسة الدعارة بالهرم
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام، بحبس "غادة"، و"مها"، و"نعمة"، و"تامر.ح"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة واستقطاب راغبى المتعة المحرمة من رجال الأعمال العرب والخليجيين، بشقة سكنية بمنطقة المريوطية بالهرم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين بعدما وردت معلومات كشفتها التحريات بشأن ممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، وتم القبض على الـ3 فتايات ورجل أعمال خليجى فى وضع التلبس، فضلاً عن المتهم الرابع "تامر.ح" والذى يعمل "سائق".

اعترف المتهمون فى التحقيقات بارتكابهم جريمة ممارسة الدعارة بمقابل مادى قدره 500 جنيه فى الساعة الواحدة، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدا لعرضه على النيابة لتتولى التحقيق.

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