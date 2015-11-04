مجهولون يشعلون النار بسيارة رئيس مجلس مدينة الإبراهيمية بالشرقية

أشعل مجهولون النيران، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى السيارة الخاصة برئيس مجلس مدينة الإبراهيمية والتابعة للمجلس، وذلك أثناء تواجدها داخل مجلس المدينة فى المكان المخصص لها كل يوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على النيران.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بلاغًا من مجلس مدينة الإبراهيمية بإشعال النيران بسيارة رئيس المجلس "صديق مصيلحى" أثناء تواجدها داخل المجلس، وتسبب الحريق فى حدوث تلفيات كبرى بالسيارة.

فيما أشار مصدر أمنى إلى أن الحريق يرجح أن يكون بفعل فاعل، خاصة أن السيارة يتم وضعها داخل المجلس فى المكان المخصص لها، وتم إخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.