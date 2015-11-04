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محافظ البحيرة : القوات المسلحة أنقذت 72 شخص من الموت بعد حصارهم بالسيول

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محافظ البحيرة : القوات المسلحة أنقذت 72 شخص من الموت بعد حصارهم بالسيول محافظ البحيرة : القوات المسلحة أنقذت 72 شخص من الموت بعد حصارهم بالسيول

صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد سلطان ، محافظ البحيرة ، إن القوات المسلحة والحماية المدنية بالمحافظة تمكنت من إنقاذ 72 مواطنًا بقرية عفونة التابعة لقرية الحمرا بمركز وادي النطرون ، التي حاصرتها السيول وعزلتها تماما.

ونفى سلطان، في تصريحات صحفية، وجود وفيات.

وضربت موجة من السيول والبرق والرعد شمال محافظة البحيرة، حيث تساقطت الأمطار منذ الثالثة فجرًا على مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار،.

وانقطعت الكهرباء لمدة 6 ساعات متواصلة في إدكو بسبب عطل في محطة محولات الكهرباء، واستمر الانقطاع بمعدل كل نصف ساعة بعد عودتها.

كما انقطعت الكهرباء لمدة عدة ساعات بمدينة رشيد وبعض القرى في مركز كفر الدوار.

وانتفل محافظ البحيرة والعقيد حسن المغازي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، إلى مركز وادي النطرون لمتابعة الموقف.

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