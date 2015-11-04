المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يغادر القاهرة متجهًا إلى لندن

غادر «مطار القاهرة» الدولي المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان متجهًا إلى لندن.

وكان الدكتور العلوان وصل القاهرة قادمًا من الكويت بعد مشاركته في فعاليات الدورة الـ62 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي أنهت فعالياتها. وكان قد أعلن في وقتٍ سابقٍ بدء إنشاء وتمويل صندوق تضامن إقليمي لمواجهة الطوارئ الصحية بمنطقة الشرق الأوسط بداية من شهر يناير المقبل في إطار دور المنظمة العالمية لتطوير الأداء الصحي فيها.

وقال العلوان، إن جهود منظمة الصحة العالمية نجحت في تحقيق إنجازات بالمنطقة خلال العام الماضي لا سيما من حيث انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة الأمراض غير السارية إضافة لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالأولويات الصحية الاستراتيجية الإقليمية الخمس ولا سيما الاستجابة لحالات الطوارئ القصوى في الإقليم والاحتياجات الصحية الناجمة عنها حيث قامت منظمة الصحة العالمية العام الماضي بتأسيس مركز إقليمي لحالات الطوارئ والقضاء على شلل الأطفال في الأردن بالإضافة إلى إنشاء صندوق تضامن إقليمي للطوارئ سوف يمول بدءًا من يناير المقبل.