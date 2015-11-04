ضبط 6 قطع أسلحة و275 طلقة فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية من ضبط 6 قطع سلاح عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوس وطبنجة و3 فرد خرطوش و275 طلقة فى حملة أمنية.

كما تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة من صبط، "شحاتة .ع. ا" 68 سنة عاطل ومقيم سرياقوس دائرة المركز ، و"شرين. م. ن" 27 سنة ربة منزل ومقيمة ذات الناحية، و"ياسر .ش. ع" 27 سنة عاطل ومقيم ذات الناحيه "هارب"، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما، أمكن ضبط الأول والثانيه وبالتفتيش أمكن ضبط سلاح نارى بندقية الية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 07766 بخزينتها و 193 طلقة من ذات العيار و75 طلقة خرطوش و 8 فرش حشيش تزن حوالي 800 جرام ومبلغ مالي 191700 جنية و4 كلاب مدربه و 3 سيارات تحمل أرقام " 867 هـ هـ طـ صيني طوبى اللون – 2436 ق ع أ نقل ماركة شيفروليه محمل عليها عدد 8 إطارات كاوتش ، و 129 ن ب هـ ماركة اسكودا سوداء اللون ،جارى فحصهم، وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والكلاب للحراسه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23357 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المدعو "محمد. ز. ج" 44 سنة عاطل ومقيم كفر الشوبك دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 0203 – 14، وطلقة من ذات العيار و20 قرص مخدر، وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها من ضبط المدعو "محمد. ع. م" وشهرتة ترش 29 سنة عاطل ومقيم كفر مويس، دائرة المركز السابق اتهامة في 3 قضايا مخدرات أخرهم القضية رقم 6320 جنايات مركز بنها لسنة 2014م مخدرات، وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة 8.5مم وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 30 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المدعو "عماد. ا. م" 40 سنة عاطل ومقيم الترعة البحرية بيجام، دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و طلقتين من ذات العيار و240 قرص مخدر ومبلغ مالي 255 جنية وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارتة والهاتف للاتصال بعملائة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المدعو "إبراهيم .ع.إ" 22 سنة عاطل ومقيم أم بيومي، دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و عدد 3 طلقة من ذات العيار وعدد ( 375 ) قرص مخدر ومبلغ مالي 310 جنية وهاتف محمول .. وبمواجهته أعترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجاروالسلاح الناري لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارتة والهاتف للاتصال بعملائة.

وتمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط المدعو "فاروق .س. ف" 23 سنة عاطل ومقيم كفر تصفا، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ، وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .

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