أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء أولى جلسات طعن الخضيرى وآخرين فى تعذيب محام بالتحرير

Google+ Print
بدء أولى جلسات طعن الخضيرى وآخرين فى تعذيب محام بالتحرير بدء أولى جلسات طعن الخضيرى وآخرين فى تعذيب محام بالتحرير
بدأت منذ قليل محكمة النقض دائرة الأربعاء، نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، لإلغاء أحكام السجن الصادرة صدهم من الجنايات فى واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت فى 11 أكتوبر الماضى بالسجن 15 عاما على كل من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365