بدء أولى جلسات طعن الخضيرى وآخرين فى تعذيب محام بالتحرير

بدأت منذ قليل محكمة النقض دائرة الأربعاء، نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، والمستشار محمود الخضيرى، لإلغاء أحكام السجن الصادرة صدهم من الجنايات فى واقعة خطف وتعذيب أحد المحامين داخل شركة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت فى 11 أكتوبر الماضى بالسجن 15 عاما على كل من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، والإعلامى الإخوانى أحمد منصور، والسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى.