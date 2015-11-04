ضبط 106 آلاف سيجارة مسرطنة بحوزة صاحب مخزن فى أسيوط

ألقت مباحث التموين بأسيوط بالاشتراك مع الرقابة التموينية القبض على صاحب مخزن وبحوزته 106 آلاف و800 سيجارة مسرطنة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من العميد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين بأسيوط، يفيد بتمكن ضباط الإدارة بالتعاون مع الرقابة التموينية من ضبط "أ.ز.ح" صاحب مخزن الكائن بذات الناحية مقيم حى السلام دائرة مركز منفلوط، وذلك لتجميعه "106800" سيجارة معبأة داخل "11" كرتونة كبيرة الحجم بداخلها "543" قاروصة بداخل كل منها "10" علب وكل علبة 20 سيجارة من السجائر المسرطنة الصينية المحظور بيعها لخطورتها على الصحة العامة.

تم التحفظ على المضبوطات، على ذمة تصرفات النيابة العامة للإذن بإعدامها.