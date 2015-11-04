أسماء شهداء ومصابي انفجار أتوبيس نقل جنود بالعريش

أكدت مصادر أمنية وطبية بالعريش، أن ضحايا تفجير نادي الشرطة بالعريش بسيارة مفخخة، في تمام السابعة من صباح اليوم، أسفرعن استشهاد 3 مجندين وإصابة 5 مدنيين و4 أفراد شرطة علاوة على وجود أشلاء لجثتين بينهم جثة الانتحاري سائق السيارة المفخخة.

و استشهد كل من المجند علي خليل حلمي خليل 34 عامًا من بني سويف، والشرطي أحمد محمد عبد الرحيم 45 عامًا، كما أصيب أفراد شرطة هم، مجند محمد عبد الحميد أحمد 22 عامًا من طنطا، أصيب بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، ومجند محمد رجب بكري 21 عامًا، أصيب بجرح قطعي بالساق اليسرى طوله 7 سم، ومجند حمادة هيثم أحمد 21 عامًا من الفيوم، أصيب بجروح متهتكة بالذراع الأيمن وجرح قطعي أسفل العين اليمنى، ومجند حسن محمد محمود 23 عامًا من الاسكندرية، أصيب بجرح بفروة الرأس طوله 3 سم، وكدمات متفرقة بالجسد، كما أصيب 5 مدنيين آخرين، وهم مبروك محمد مبارك 35 عامًا من العريش، أصيب بجرح بالوجه طوله 3 سم، ومحمد حمدان محمد بكير 17 عامًا من حي أبي صقي بالعريش، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، وعاطف حسين منسي 54 عامًا من العريش، اصيب بجروح بالرأس ونزيف داخلي بالمخ، وتسنيم عبد الناصر محمود 17 عامًا أصيبت بانهيار عصبي، ومصطفي شعبان جابر 36 عامًا من القاهرة، اصيب بجرح بالقدم اليمنى والساعد الأيسر، وتم نقل المصابين من أفراد الشرطة إلى المستشفي العسكري بالعريش، بينما تم نقل المدنيين إلى مستشفى العريش العام، وجاري جمع أشلاء الجثث بمحيط الانفجار والتأكد من هويتها.