أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أسماء شهداء ومصابي انفجار أتوبيس نقل جنود بالعريش

Google+ Print
أسماء شهداء ومصابي انفجار أتوبيس نقل جنود بالعريش أسماء شهداء ومصابي انفجار أتوبيس نقل جنود بالعريش

موقع التفجير

أكدت مصادر أمنية وطبية بالعريش، أن ضحايا تفجير نادي الشرطة بالعريش بسيارة مفخخة، في تمام السابعة من صباح اليوم، أسفرعن استشهاد 3 مجندين وإصابة 5 مدنيين و4 أفراد شرطة علاوة على وجود أشلاء لجثتين بينهم جثة الانتحاري سائق السيارة المفخخة.

و استشهد كل من المجند علي خليل حلمي خليل 34 عامًا من بني سويف، والشرطي أحمد محمد عبد الرحيم 45 عامًا، كما أصيب أفراد شرطة هم، مجند محمد عبد الحميد أحمد 22 عامًا من طنطا، أصيب بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، ومجند محمد رجب بكري 21 عامًا، أصيب بجرح قطعي بالساق اليسرى طوله 7 سم، ومجند حمادة هيثم أحمد 21 عامًا من الفيوم، أصيب بجروح متهتكة بالذراع الأيمن وجرح قطعي أسفل العين اليمنى، ومجند حسن محمد محمود 23 عامًا من الاسكندرية، أصيب بجرح بفروة الرأس طوله 3 سم، وكدمات متفرقة بالجسد، كما أصيب 5 مدنيين آخرين، وهم مبروك محمد مبارك 35 عامًا من العريش، أصيب بجرح بالوجه طوله 3 سم، ومحمد حمدان محمد بكير 17 عامًا من حي أبي صقي بالعريش، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، وعاطف حسين منسي 54 عامًا من العريش، اصيب بجروح بالرأس ونزيف داخلي بالمخ، وتسنيم عبد الناصر محمود 17 عامًا أصيبت بانهيار عصبي، ومصطفي شعبان جابر 36 عامًا من القاهرة، اصيب بجرح بالقدم اليمنى والساعد الأيسر، وتم نقل المصابين من أفراد الشرطة  إلى المستشفي العسكري بالعريش، بينما تم نقل المدنيين إلى مستشفى العريش العام، وجاري جمع أشلاء الجثث بمحيط الانفجار والتأكد من هويتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا