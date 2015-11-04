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العثور على قطع غريبة مجهولة المصدر فى موقع تحطم الطائرة الروسية

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العثور على قطع غريبة مجهولة المصدر فى موقع تحطم الطائرة الروسية العثور على قطع غريبة مجهولة المصدر فى موقع تحطم الطائرة الروسية

عثر المختصون,الذين يبحثون فى موقع تحطم الطائرة الروسية فى سيناء,على بعض القطع الغريبة التى لا تنتمى الى الطائرة,وكانت وكالة “تاس” الروسية قد اعلنت,ان الخبراء الذين يعملون فى موقع الحطام عثرو على قطع غريبة لا تمت بصلة للطائرة المنكوبة,ولم يتم التعرف على مصدر تلك القطع,وقد تم ارسالها للفحص.

كما قالت وسائل اعلام امريكية نقلاً عن المتحدث باسم البنتاجون,ان احد الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية,رصد وميضاً حرارياً فوق سيناء فى نفس لحظة تحطم الطائرة,وهذا يشير الى وقوع كارثة للطائرة فربما هى قنبلة,وربما بسبب انفجار خزان الوقود.


وقالت شركة الطيران الروسية “ايروفلوت”,انها اصدرت قراراً باستبعاد طائرة من طراز”ايرباص ايه 321″ على خط موسكو – بطرسبرغ,بسبب عيوب فنية فى قمرة القيادة,حيث اكتشف الفنيون العيب الفنى اثناء وجود الطائرة على الأرض,حيث رصد الفنيون عيباً فى احدى شاشات العرض داخل قمرة القيادة قبل تحليق الطائرة ما دفعهم الى استبعاد تلك الطائرة واستبدالها بطائرة اخرى.

الجدير بالذكر,ان يوم السبت الماضى وقعت اكبر كارثة جوية فى تاريخ الطيران الروسى ,حيث تحطمت طائرة من طراز”A321″تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم آفيا”,بعد ان اقلعت الطائرة من مطار شرم الشيخ متجهة الى سان بطرسبرغ فى روسيا,وتحطمت الطائرة فى منطقة بشبه جزيرة سيناء,ولقى ركاب الطائرة البالغ عددهم 217 راكب حتفهم بالاضافة الى سبعة من افراد الطاقم.

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