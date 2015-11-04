بالفيديو.. كويتي للإبراشي: جايب كلاب يشتمونا.. والإعلامي: انت اللي كلب

قام احد المواطنين الكويتين أمس بعمل مداخلة تليفونية على برنامج العاشرة مساءا الذي يذاع على قناة دريم الفضائية موجها حديثه إلى المذيع وائل الابراشي معلقا على واقعة دهس مواطن مصري في الكويت بالتعمد لعدة مرات.

حيث قال المتصل الكويتي للمذيع وائل الابراشي “انت جايب شوية كلاب يشتموا في الكويت يا إبراشي” وقام الإعلامي وائل الابراشي بالرد على المتصل بدورة قائلا “في ناس سوف تبدأ تفهم غلط، وتقول إننا نهاجم الكويت، لكن أحنا نهاجم أشخاص مش أنظمة، وبناقش حق المصري اللي مات وبس”.

كما قال الإعلامي وائل الابراشي مضيفا في ردة على المتصل الكويتي أن الذين تكلموا ليسوا كلاب لكنهم مواطنين محترمين وأن المتصل لا يمثل الكويتين بالفعل وأنه يمثل نفسه فقط وأن أسلوبه هذا في الكلاب يثبت أنه أقل وأدني مستوى من الكلاب.

والجدير بالذكر أنه نشبت يوم أمس مشاجرة بين أربعة مواطنين كويتين ومجموعة من العمال المصرين بالكويت، حيث قام الكويتين بدهس عامل مصري عدة مرات وإصابة اثنين أخرين.

شبكةعيونالإخبارية

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