قمر صناعى امريكى يرصد وميض حرارى فوق سيناء لحظة تحطم الطائرة الروسية

سجل احد الأقمار الصناعيه الأمريكية المخصصة للتجسس والعاملة بالأشعة تحت الحمراء وميضاً حرارياً فوق سيناء فى نفس اللحظة التى تحطمت فيها الطائرة الروسية المنكوبة ايرباص А321.

ونشر موقع قناة “CBS”الأمريكية,ان المعطيات بخصوص هذا الأمر تخضع حالياً للتحليل لفهم ملابسات ما حدث والوقوف على سبب هذا الوميض لحظة تحطم الطائرة فقد يكون بسبب قنبلة او بسبب انفجار المحرك او خزان الوقود بسبب عطل فنى فى الطائرة.

ومن جهته قال المتحدث باسم البنتاجون,”ان الوميض الذى رصده القمر الصناعى فوق سيناء فى نفس لحظة تحطم الطائرة,قد يكون له علاقة بما حدث للطائرة وقد لا يكون له علاقة بالطائرة اطلاقاً”,واكد,ان مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للقمر الصناعى والمخصصة لاكتشاف الصواريخ سجلت بالفعل عدة ومضات فى نفس المكان والزمان التى كانت تحلق فيه الطائرة المنكوبة فوق سيناء.

ويرى المتحدث باسم البنتاجون,ان الوميض الذى سجله القمر اذا كان له علاقه بالطائرة فإن هذا يعنى ان ثمة شئ حدث للطائرة اثناء تحليقها او اثناء ارتطامها بالأرض,لكنه اشار,ان المنطقة تشهد حالياً اشتباكات مع المجموعات الأرهابية ما يعنى ان هذا الوميض قد لا يكون له اى علاقة بالطائرة.

كما قال,”ان الطائرة الروسية تحطمت على ارتفاع شاهق واثناء تحطمها سجلت مستشعرات الأشعة تحت الحمراء للقمر الصناعى انفجاراً,لكن فى نفس الوقت لم يسجل القمر اى اثر حرارى على اطلاق صواريخ”.

وقد استبعد مدير الاستخبارات الأمريكية,ان تكون الطائرة الروسية تحطمت نتيجة عمل ارهابى,حيث أكد على عدم العثور على اى دليل يؤكد ذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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