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أمن القليوبية يحبط محاولة سرقة رؤوس ماشية.. وجهود لضبط التشكيل العصابى

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أمن القليوبية يحبط محاولة سرقة رؤوس ماشية.. وجهود لضبط التشكيل العصابى أمن القليوبية يحبط محاولة سرقة رؤوس ماشية.. وجهود لضبط التشكيل العصابى
تمكنت أجهزة أمن القليوبية من إحباط محاولة سرقة 37 رأس ماشية "أغنام" من حظيرة عامل زراعى بكفر شكر، ويكثف الأمن من جهوده لضبط التشكيل العصابى الذى فر هاربا.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من الملازم أول محمـود منصور، الضابط بمركـز كفر شكر والمعين بخدمة كمين كفر شكر، وبصحبته القوة المرافقة له حضر إليه "أيمن مصطفى 37 سنة" عامل زراعى وأبلغ بقيام مجهولين بسرقة رؤوس ماشية "أغنام" من الحظيرة خاصته وتحميلها على سيارة نصف نقل تحمل رقم 15156 نقل المنيا، وأنه قام بتتبعهم وأفاد بقدومهم من ذلك الطريق.

وقام الضابط بفحص السيارات المارة بالكمين وحال قدوم السيارة قام مستقلوها بترك السيارة بحمولتها قبيل الكمين وفروا هاربين بالزراعات، وتبين أن السيارة ماركة نيسان نصف نقل بيضاء اللون محملة بـ37 رأس ماشية "أغنام".

بالكشف عن السيارة برقمى الشاشية والموتور تبين أنها خاصة المدعو "محمد طه محمد عبده"، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10124 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.
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