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وصول دفاع قيادات الإخوان لنظر الطعون على حبسهم فى تعذيب ضابط برابعة

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وصول دفاع قيادات الإخوان لنظر الطعون على حبسهم فى تعذيب ضابط برابعة وصول دفاع قيادات الإخوان لنظر الطعون على حبسهم فى تعذيب ضابط برابعة
وصل من قليل هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى، لنظر الطعنين المقدمين من كل من المستشار محمود الخضيرى وآخرين على حكم حبسهم فى قضية تعذيب محام بالتحرير، بالإضافة إلى الطعن المقدم من البلتاجى وحجازى على حكم حبسهما فى القضية المعروفة باسم تعذيب ضابط برابعة.

وأكدت هيئة الدفاع، برئاسة المحامى محمد طوسون وأسامة الحلو وآخرين أنهم بصدد الترافع أمام المحكمة اليوم وبيان أسباب الطعن على الحكم.
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