بدء جلسة طعن البلتاجى وحجازى على سجنهما فى تعذيب ضابط برابعة

بدأت منذ قليل دائرة الأربعاء، بمحكمة النقض، نظر الطعن المقدم من محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، وصفوت حجازى، ومحمد محمود زناتى، وعبدالعظيم محمد، المتهمين فى قضية "تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية" أثناء اعتصام الإخوان 2013.

كانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة بعدما طالب فيها دفاع المتهمين بالحصول على نسخة ضوئية من رأى نيابة النقض، غير الملزم للمحكمة، فى القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، قد عاقبت فى وقت سابق كلاً من البلتاجى وحجازى بالسجن المشدد 20 عامًا، وزناتى وعبدالعظيم بالسجن 10 أعوام، لاتهامهم جميعا بـاختطاف ضابط وأمين الشرطة وتعذيبهما له فى ميدان رابعة العدوية.